Жуткая авария в столице: Matiz въехал в рекламный щит

В Ташкенте автомобиль столкнулся металлической с опорой рекламного щита. На тот момент в машине находилось еще 2 пассажира.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На улице Бунёдкор в Чиланзарском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.

Водитель Matiz столкнулся с опорой рекламного щита. На тот момент в машине находилось еще 2 пассажира. Все трое получили телесные повреждения разной степени тяжести, но остались живы. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас сотрудники устанавливают причину ДТП. Сам водитель уверяет, что потерял управление.

Недавно мы сообщали о ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло в Ташкенте.

Служебный Damas, принадлежащий одному из банков, ехав на большой скорости, увидел перед собой автомобиль Ravon Nexia, которая хотела развернуться, и резко дёрнул руль на право. Damas задел заднее крыло Nexia и припаркованный рядом серый Spark, а затем на большой скорости вылетел в арык (оросительный канал).

Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia. В результате, повреждены сразу 4 авто. Самое примечательное в этой истории то,что все машины,которые пострадали в ДТП, нарушали правила.