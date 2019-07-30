13:27 30 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск

Жуткая авария в столице: Matiz въехал в рекламный щит

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
Получить короткую ссылку
12910

В Ташкенте автомобиль столкнулся металлической с опорой рекламного щита. На тот момент в машине находилось еще 2 пассажира.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На улице Бунёдкор в Чиланзарском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.

Водитель Matiz столкнулся с опорой рекламного щита. На тот момент в машине находилось еще 2 пассажира. Все трое получили телесные повреждения разной степени тяжести, но остались живы. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас сотрудники устанавливают причину ДТП. Сам водитель уверяет, что потерял управление.

Недавно мы сообщали о ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло в Ташкенте. 

© МЧС Узбекистана
Сотрудники МЧС спасли пассажира, застрявшего в авто после ДТП
Служебный Damas, принадлежащий одному из банков, ехав на большой скорости, увидел перед собой автомобиль Ravon Nexia, которая хотела развернуться, и резко дёрнул руль на право. Damas задел заднее крыло Nexia и припаркованный рядом серый Spark, а затем на большой скорости вылетел в арык (оросительный канал).

Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia. В результате, повреждены сразу 4 авто. Самое примечательное в этой истории то,что все машины,которые пострадали в ДТП, нарушали правила.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Daewoo Matiz, автомобиль, ГУВД Ташкента, столкновение, авария, ПДД, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночная прогулка по полигону Минобороны Узбекистана Фориш
Полигон "Фориш" готов принять гостей - фотолента
Пес разорвал в клочья туалетную бумагу - смешное видео
Пес разорвал в клочья туалетную бумагу - смешное видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054