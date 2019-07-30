Жуткая авария в столице: Matiz въехал в рекламный щит

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На улице Бунёдкор в Чиланзарском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.
Водитель Matiz столкнулся с опорой рекламного щита. На тот момент в машине находилось еще 2 пассажира. Все трое получили телесные повреждения разной степени тяжести, но остались живы. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас сотрудники устанавливают причину ДТП. Сам водитель уверяет, что потерял управление.
Недавно мы сообщали о ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло в Ташкенте.
Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia. В результате, повреждены сразу 4 авто. Самое примечательное в этой истории то,что все машины,которые пострадали в ДТП, нарушали правила.