Все пассажиры автобуса, по предварительной информации, были гражданами Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Семь таджикистанцев погибли в ДТП в Рязанской области, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

"Авария с легковым автомобилем и микроавтобусом, который направлялся в Таджикистан, произошла в 5.20 утра на 404-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в Сасовском районе Рязанской области", - говорится в сообщении.

Известно, что восемь человек получили травмы. Все пассажиры автобуса, по предварительной информации, были гражданами Таджикистана.

Напомним, вчера рейсовый автобус из Алматы в Нукус попал в ДТП в Бухарской области.

Автобус с пассажирами перевернулся в Бухарской области - видео >>

Один пассажир погиб, ещё десять госпитализированы. ДТП произошло на 299-м километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района Бухарской области. Опрокинулся пассажирский автобус Van Hool казахстанской компании "Юг Транс Лайн".

Как сообщают в МВД, один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.