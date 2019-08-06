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Преподаватель в аудитории школы

Школьная любовь: подросток в Ташкенте порезал учеников из-за девушки

© Sputnik / Said Tsarnayev
Происшествия
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Известно, что один из подростков ранил других в результате ссоры из-за девушки, в которую все были влюблены.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Бекбадском районе школьник ранил ножом двух подростков, сообщает МВД Узбекистана.

"5 августа в Бекабадском районе Ташкентской области, ученик 10-го класса общеобразовательной школы №9 И.А. в ходе ссоры ранил ножом 16-летнего и 15-летнего подростков", - говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, все парни были влюблены в одну девушку, из-за чего и произошла ссора.

На данный момент подозреваемый задержан, ведется следствие.

Напомним, в марте этого года в Коканде конфликт между учащимся колледжа и школьником закончился поножовщиной.

В Коканде учащийся колледжа ранил ножом школьника >>

Учащийся третьего курса профессионального автотранспортного колледжа У.Д., проживающий в квартале Алишера Навои, в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение ученику 11-го класса школы №2 Р.И., в результате чего пострадавший, получивший телесное повреждение, был госпитализирован.

Теги:
Школа, подростки, подросток, ножевое ранение, поножовщина, нож, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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