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Доллары США

В Ташкенте мошенник выманил у знакомого более 2 тысяч долларов

© pixabay
Происшествия
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Злоумышленник пообещал потерпевшему, что тот получит работу в Южной Корее.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул своего знакомого на крупную сумму.

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Ташкенте мошенник по-крупному обманул главу иностранной компании
По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, в марте прошлого года 47-летний Фуркат Д., представившись руководителем компании, которая занимается отправкой граждан за границу, пообещал своему знакомому, 30-летнему Аброру Ж., что тот получит работу в Южной Корее.

Свои "услуги" мошенник оценил в 2,1 тысячи долларов. Обещание он не выполнил, деньги истратил на свои нужды. 

Аналогичная история произошла в Ташкенте с 49-летним уроженцем Ферганской области Хусниддином С. В марте 2018-го уроженец Самаркандской области Мирравшан Х. пообещал отправить на работу в Южную Корею его родственников — сына и двоих племянников. Злоумышленник взял у потерпевшего полторы тысячи долларов, но слово так и не сдержал. 

Теги:
уголовное дело, Ташкент, ГУВД Ташкента



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