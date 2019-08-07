В Ташкенте мошенник выманил у знакомого более 2 тысяч долларов

Злоумышленник пообещал потерпевшему, что тот получит работу в Южной Корее.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул своего знакомого на крупную сумму.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, в марте прошлого года 47-летний Фуркат Д., представившись руководителем компании, которая занимается отправкой граждан за границу, пообещал своему знакомому, 30-летнему Аброру Ж., что тот получит работу в Южной Корее.

Свои "услуги" мошенник оценил в 2,1 тысячи долларов. Обещание он не выполнил, деньги истратил на свои нужды.

Аналогичная история произошла в Ташкенте с 49-летним уроженцем Ферганской области Хусниддином С. В марте 2018-го уроженец Самаркандской области Мирравшан Х. пообещал отправить на работу в Южную Корею его родственников — сына и двоих племянников. Злоумышленник взял у потерпевшего полторы тысячи долларов, но слово так и не сдержал.