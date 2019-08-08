В Ташкенте за один день водители сбили несколько пешеходов

Один пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а другого сбили прямо на "зебре".

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. За один день в Ташкенте несколько водителей сбили пешеходов, сообщает ГУВД.

"4 августа примерно в 7 часов 10 минут на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Шайхантахурском районе 29-летний водитель автомобиля марки "Кобальт" Алибой Б. совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

Как оказалось, 56-летний Олим А. переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина получил некоторые повреждения и обратился за медицинской помощью.

В тот же день в 20.00 на пересечении улиц Гавхар и Домбиробод в Чиланзарском районе 28-летний водитель автомобиля марки "Матиз" Шохрух Ю. совершил наезд на 32-летнюю Хилолу М. прямо на пешеходном переходе.

Девушка осталась жива, но обратилась за медицинской помощью.

Три человека погибли в результате ДТП в Гиждуване >>

Напомним, месяц назад три человека стали жертвами ДТП в Гиждуванском районе Бухарской области. 6 июля 58-летний житель села Янгинавруз ехал на машине марки Chevrolet Lacetti по автомагистрали 4Р-48, на 258-м километре не справился с управлением и врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которого сидел 59-летний мужчина.

Оба водителя и 54-летняя пассажирка Chevrolet Cobalt скончались на месте. Еще трое пассажиров Chevrolet Lacetti были госпитализированы.