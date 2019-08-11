В Узбекистане разыскивают мужчину, пропавшего 10 лет назад – фото

В августе 2009 года мужчина уехал из дома и не вернулся.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. ГУВД Ташкента разыскивает Икрома Ахмаджановича Рахмонова, который пропал без вести десять лет назад.

По данным пресс-службы ведомства, 29 августа 2009 года мужчина уехал из дома на своем автомобиле марки Daewoo Matiz (госномер 10 Н 096 ВА) и не вернулся. На нем были футболка и белые шорты.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Икрома Рахмонова, звоните: 102, 71 232 30 40, 71 232 40 50.

© ГУВД г. Ташкента. ГУВД г. Ташкента просит оказать содействие в розыске пропавшего без вести Рахмонова Икрома Ахмаджановича

Ранее ведомство сообщило о поисках Салимова Бахтиёра Нигматовича 1948 года рождения. В последний его видели 23 февраля на рынке "Янгиобод" в Яшнабадском районе.