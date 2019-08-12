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Сотрудник МЧС России во время тушения пожара

При пожаре в Ташкенте погиб человек - фото

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Известно о том, что причиной могло послужить курение в квартире в нетрезвом состоянии.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В жилой квартире в Яшнабадском районе Ташкента произошел сильный пожар, погиб один человек, сообщает официальный Telegram-канал.

"В одной из квартир жилого дома №18, который расположен в массиве М. Риёзий Яшнабадского района, произошел пожар, боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 19 часов 42 минуты. Пожар был полностью ликвидирован в 20 часов 01 минуту", - говорится в сообщении.

В результате пожара погиб один человек, а также сгорело домашнее имущество на площади 20 кв. м. От огня удалось спасти 30 кв. м квартиры.

Предполагаемая причина пожара - курение в нетрезвом состоянии.

При пожаре в Ташкенте погиб человек - фото
При пожаре в Ташкенте погиб человек - фото

Напомним, не так давно в Учтепинском районе, по улице Байрок 3-й проезд, сгорели потолок и крыша дома 5а. 

Пожар в Учтепинском районе повредил крыши нескольких домов >>

Пожар также перекинулся на крыши соседних домов. Пожарные расчеты прибыли на место возгорания и оперативно потушили пламя.  На ликвидацию пожара было брошено 6 единиц пожарной техники.

Жертв и пострадавших не было.

Теги:
тушение пожара, пожарные, пожар, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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