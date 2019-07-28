Пожар в Учтепинском районе повредил крыши нескольких домов

Пламя перекинулось на крыши соседних домов. На ликвидацию пожара было брошено 6 единиц пожарной техники.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Сегодня в 13:58 часов, в Учтепинском районе, по улице Байрок 3-проезд, сгорел потолок и крыша дома 5а, сообщает ГУПБ МЧС Республики Узбекистан.

Пожар также перекинулся на крыши соседних домов. Пожарные расчёты прибыли на место пожара и оперативно потушили пламя. На ликвидацию пожара было брошено 6 единиц пожарной техники.

Причина пожара, и сумма причинённого ущерба устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что недавно на территории Шофирканского района Бухарской области произошел разрыв на участке 76 км магистрального газопровода "Газли-Чимкент". Как рассказали в министерстве, данный участок проходит по пустынной безлюдной зоне. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии в 45-50 км места аварии.

Газовая линия линия на участке 73 - 100 км была отключена, чтобы не допустить утечки.

По заявлениям специалистов, на момент утечки давление газа в газопроводе составляло 33-34 атмосферы и разрыв произошел в шовной части трубы, где в результате просачивания и трения газа произошло воспламенение газовой струи.