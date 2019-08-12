В Самарканде нашли угонщиков автомобиля

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Самарканде были задержаны два угонщика, которые, применив силу к водителю, украли его автомобиль, сообщает МВД Узбекистана.

"11 августа 2019 года в Пастдаргомском районе Самаркандской области в 01.00 двое неизвестных остановили в качестве пассажиров автомобиль марки Nexia под управлением 25-летнего жителя города Самарканда Ж.Б. После того как они доехали до махалли "Турттом", двое неизвестных нанесли водителю телесные повреждения, после чего, применив силу, высадили его", - говорится в сообщении.

В результате проведенных розыскных работ автомобиль со спущенным колесом был найден на территории махалли "Элбек".

Позже сотрудниками правоохранительных органов задержаны 20-летний ранее судимый житель махалли "Турттом" М.О. и 24-летний житель Нурабадского района Х.Н.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ГУВД Ташкента объявило в розыск двоих мужчин в связи с угоном иномарки >>

Напомним, в начале августа ГУВД Ташкента объявило в розыск двоих мужчин, которые могут быть причастны к угону машины в Юнусабадском районе столицы.

В ночь с 3 на 4 августа в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля марки Mazda 3 белого цвета, оснащенного системой запуска двигателя без ключа.

Машину нашли в другой части города и вернули владельцу, однако неизвестно, кто именно совершил преступление. Камеры видеонаблюдения, установленные на территории, откуда было угнано авто, засняли двоих мужчин.