Житель Ташкента превратил свою квартиру в плантацию для конопли

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Сотрудники уголовного розыска нашли в квартире жителя Шайхантохурского района Ташкента Бахрома С. кусты наркосодержащего растения.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, дома у 45-летнего мужчины были обнаружены десять цветочных горшков с 15 кустами индийской конопли. Возбуждено уголовное дело по статье о культивировании запрещенных к возделыванию культур.

Выращиванием этого наркосодержащего растения, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, занимался еще один житель столицы — 49-летний Тохир А. Сотрудники УКД ОВД Алмазарского района нашли у него дома четыре куста индийской конопли и 1,37 грамма марихуаны.

Возбуждено дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта".

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Напомним, в октябре прошлого года в Узбекистане расширили перечень наркотических средств, оборот которых запрещен в республике — с 238 до 265 позиций. В частности, в этот список вошли ряд новых гибридных каннабиноидов, синтетических каннабиноидов — классических и неклассических.

Кроме того, был расширен список наркотиков, ограниченных в обороте (с 51 до 53 позиций), психотропных веществ (с 81 до 85) и прекурсоров (с 26 до 29).