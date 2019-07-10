Каннабис в Узбекистане: будет ли легализован медицинский препарат

Сейчас в республике специальная лицензия на продажу наркотических лекарственных средств есть только у "Дори-Дармон", а по остальным установлен жесткий контроль.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. В Узбекистане установлен жесткий контроль за продажей наркотических средств, в том числе и каннабиса, сообщает Podrobno.uz.

Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев считает, что это правильное решение.

"У нас всегда найдутся люди, которым только дай какую-то лазейку, и они будут пользоваться ею, чтобы незаконно реализовывать наркотическую продукцию", - сказал он.

По словам Кариева, сейчас в республике специальная лицензия на продажу наркотических лекарственных средств есть только у "Дори-Дармон", а по остальным установлен жесткий контроль.

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Напомним, на сегодняшний день продажа медицинского каннабиса в Узбекистане запрещена.

Список наркотических средств, оборот которых запрещен в Узбекистане, в июне 2015 года был дополнен 80 наименованиями новых видов. Всего в перечень входили 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения.

В Постановлении от октября 2019 года был расширен перечень наркотических средств, оборот которых запрещен в республике - с 238 до 265 позиций. В частности, в запрещенный список вошли ряд новых гибридных каннабиноидов, синтетических каннабиноидов - классических и неклассических.

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В соответствии с постановлением также расширен список наркотиков, ограниченных в обороте (с 51 до 53 позиций), психотропных веществ (с 81 до 85) и прекурсоров (с 26 до 29).

В Узбекистане с 23 октября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. В настоящий момент уголовное наказание по "наркотическим" статьям в Узбекистане составляет от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.