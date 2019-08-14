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Драка

Минздрав прокомментировал драку с участием сотрудников скорой в Ташкенте

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Ранее в соцсетях появилось видео, где сотрудники скорой помощи избивают молодого человека.

ТАШКЕНТ, 14 авг — SPUTNIK. Министерство здравоохранения опубликовало на Telegram-канале заявление относительно драки с участием сотрудников скорой помощи, произошедшей около станции метро "Чиланзар" в Ташкенте.

Один из свидетелей снял инцидент на видео и опубликовал его в соцсети. 

"Все говорят, что врачей часто обижают и даже бьют пациенты. Я сегодня увидел совсем другую картину: возле метро "Чиланзар" врач, фельдшер и водитель скорой помощи жестоко избивали парня", — написал Тимур Исхаков на своей странице в Facebook.

В Минздраве заявили, что данная бригада скорой помощи не относится к его системе, эти мужчины являются сотрудниками частного медицинского учреждения.

"Министерство в рамках своих полномочий изучит этот случай, примет соответствующие меры и сообщит об этом дополнительно.", — говорится в публикации.

В начале июня в Навои начали проверку по инциденту между посетителем больницы и врачом. 

Мужчина обратился в медучреждение в связи с ухудшением состояния здоровья сына. Их встретил дежурный врач А.Э., который сообщил, что не является детским врачом, а ребенка сможет осмотреть педиатр после того, как обследует другого пациента, и вызвал его по телефону.

На видеозаписи, которая распространилась в соцсетях, высокий мужчина угрожает дежурному врачу и оскорбляет его.

Инцидент произошел еще в январе, однако врач направил заявление в ОВД Навбахорского района только спустя несколько месяцев.

Теги:
Видео, скорая, скорая помощь, врачи, врач, драка, Ташкент, Минздрав Узбекистана



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