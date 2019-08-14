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В Джизакской области легковушка влетела в КамАЗ: погибли двое

© Pixabay
Происшествия
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Авария произошла ранним утром на 1028-м километре автомагистрали Ташкент – Термез.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Джизакской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали двое мужчин.

Страшное ДТП в Ташкенте: пострадали сотрудники правоохранительных служб
© Газета.уз
Страшное ДТП в Ташкенте: пострадали сотрудники правоохранительных служб
По данным пресс-службы МВД республики, авария произошла ранним утром 13 августа на автомагистрали Ташкент – Термез, пролегающей через село Хонимкургон.

Житель Алтыарыкского района Ферганской области А.А. на своем автомобиле марки Chevrolet Lacetti врезался в КамАЗ, за рулем которого сидел 53-летний житель Самаркандской области И.А. 

А.А. и его 35-летний пассажир Ж.Ю. скончались на месте от полученных травм, еще два человека находятся в больнице. 

Ранее в Ташкенте произошло ДТП с тремя машинами, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Теги:
автомобиль, камаз, грузовик, Джизакская область, МВД, Узбекистан, ДТП



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