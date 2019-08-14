В Джизакской области легковушка влетела в КамАЗ: погибли двое

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Джизакской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали двое мужчин.

По данным пресс-службы МВД республики, авария произошла ранним утром 13 августа на автомагистрали Ташкент – Термез, пролегающей через село Хонимкургон.

Житель Алтыарыкского района Ферганской области А.А. на своем автомобиле марки Chevrolet Lacetti врезался в КамАЗ, за рулем которого сидел 53-летний житель Самаркандской области И.А.

А.А. и его 35-летний пассажир Ж.Ю. скончались на месте от полученных травм, еще два человека находятся в больнице.

Ранее в Ташкенте произошло ДТП с тремя машинами, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.