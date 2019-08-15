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Скончался один из граждан Узбекистана, отравившихся под Самарой

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Еще 48 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое.

ТАШКЕНТ, 15 авг - РИА Новости. Один из граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области, скончался, сообщает МИД Узбекистана.

48 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое. Еще 20 узбекистанцев были выписаны и вернулись на работу, хотя находятся под постоянным наблюдением местных врачей.

Ранее сообщалось, что после массового отравления в Самаре для лечения граждан страны могут быть привлечены врачи из Узбекистана.

17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

В больнице
© Sputnik / Варвара Гертье
После отравления под Самарой почти все узбекистанцы остаются в больницах
Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

Причины массового отравления до сих пор выясняются.

Теги:
Узбекистанцы, узбекистанец, Узбекистан, больница, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление газом, отравление



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