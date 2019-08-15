Скончался один из граждан Узбекистана, отравившихся под Самарой

ТАШКЕНТ, 15 авг - РИА Новости. Один из граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области, скончался, сообщает МИД Узбекистана.
48 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое. Еще 20 узбекистанцев были выписаны и вернулись на работу, хотя находятся под постоянным наблюдением местных врачей.
Ранее сообщалось, что после массового отравления в Самаре для лечения граждан страны могут быть привлечены врачи из Узбекистана.
17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".
Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.
Причины массового отравления до сих пор выясняются.