Скончался один из граждан Узбекистана, отравившихся под Самарой

Еще 48 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое.

ТАШКЕНТ, 15 авг - РИА Новости. Один из граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области, скончался, сообщает МИД Узбекистана.

48 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое. Еще 20 узбекистанцев были выписаны и вернулись на работу, хотя находятся под постоянным наблюдением местных врачей.

Ранее сообщалось, что после массового отравления в Самаре для лечения граждан страны могут быть привлечены врачи из Узбекистана.

17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

Причины массового отравления до сих пор выясняются.