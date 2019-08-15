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Узбекистан предлагает своих врачей в помощь отравившимся в Самаре

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Узбекские врачи проведут выездной консилиум при содействии представителей Агентства по внешней трудовой миграции.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. После массового отравления в Самаре для лечения граждан страны могут быть привлечены врачи из Узбекистана, сообщает Министерство занятости трудовых отношений.

"Предлагается создать рабочую группу, в который врачи республики Узбекистан проведут выездной консилиум при содействии представителей Агентства по внешней трудовой миграции", - говорится в сообщении.

В настоящий момент ответственные ведомства проводят работу над дополнительными выездными мероприятиями для помощи узбекистанцам.

17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

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Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

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Причины массового отравления до сих пор выясняются.

Теги:
больница, Самара, Россия, Россия, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление, Узбекистанцы



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