В Ташкенте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

На улице Амира Темура автомобиль нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автобусом.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Ташкенте в ДТП попал пассажирский автобус №93, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

"Автомобиль марки Lacetti в результате нарушения правил дорожного движения столкнулся с автобусом. Инцидент произошел 15 августа на улице Амира Темура", - говорится в сообщении.

По предварительны данным, водитель Lacetti на знак светофора, который дает возможность повернуть направо, пропустив поток автомобилей на главной дороге, среагировал неправильно, и по этой причине произошло ДТП.

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Напомним, в Джизакской области несколько дней назад было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, жертвами которого стали двое мужчин. Авария произошла ранним утром 13 августа на автомагистрали Ташкент – Термез, пролегающей через село Хонимкургон.

А.А. и его 35-летний пассажир Ж.Ю. скончались на месте от полученных травм, еще два человека находятся в больнице.