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Новый травматический пистолет

Торговец устроил стрельбу на оптовом рынке в Петербурге

© Sputnik / Руслан Кривобок
Происшествия
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Граждане из стран ближнего зарубежья затеяли драку из-за торгового места, и один из продавцов открыл огонь из травматического пистолета.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Три человека пострадали при стрельбе на оптовом рынке в Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД по городу и области.

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"Инцидент произошел около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет... В результате инцидента трое его участников госпитализированы в больницу, остальные скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной конфликта стал спор из-за торгового места на рынке.

Личности всех участников конфликта устанавливаются.

Теги:
рынок, Санкт-Петербург, Россия



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