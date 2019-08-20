В ДТП в Новосибирской области пострадали семь узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Семь граждан Узбекистан пострадали в аварии в Новосибирской области, сообщает МИД республики.
"18 августа на 374-м километре трассы К-17р в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, пострадали водитель и 8 пассажиров микроавтобуса, в том числе 7 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Карасука Новосибирской области.
Генконсульство взяло указанную ситуацию на контроль и поддерживает контакты с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.
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