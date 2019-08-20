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В ДТП в Новосибирской области пострадали семь узбекистанцев

© Pixabay
Происшествия
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Во время аварии в Новосибирской области пострадали восемь человек, один погиб.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Семь граждан Узбекистан пострадали в аварии в Новосибирской области, сообщает МИД республики.

"18 августа на 374-м километре трассы К-17р в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, пострадали водитель и 8 пассажиров микроавтобуса, в том числе 7 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Карасука Новосибирской области.

Генконсульство взяло указанную ситуацию на контроль и поддерживает контакты с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.

В Ташкенте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса >>

Напомним, 15 августа в Ташкенте в ДТП попал пассажирский автобус №93. 

Автомобиль марки Lacetti в результате нарушения правил дорожного движения столкнулся с автобусом. Инцидент произошел на улице Амира Темура.

Теги:
Новосибирская область, авария, ДТП, Узбекистанцы



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