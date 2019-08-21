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Сильный пожар произошел в телецентре в Ташкенте

Сильный пожар произошел в телецентре в Ташкенте

uznews
Происшествия
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Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Сильный пожар произошел ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает управление пожарной безопасности.

"21 августа в 01.54 на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании на территории НТРК - горела столовая и вспомогательные помещения на площади 400 квадратных метров. Боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 02.00, огонь был локализован в 02.45  и ликвидирован в 03.36", - говорится в сообщении.

На ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

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Напомним, 19 августа в Хорехмской области при пожаре погибла семилетняя девочка. 

На ликвидации возгорания было задействовано три пожарных автоэкипажа. 

Из-за пожара пострадали строительные конструкции крыши, туалета и коровника на площади 25 кв. м. Пожарным удалось не допустить переход огня на соседние дома. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, телецентр, Ташкент, Ташкент, пожарные, пожар



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