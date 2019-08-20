При пожаре в Хорезмской области погибла маленькая девочка

Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние дома, однако ребенок, найденный в доме, скончался по пути в больницу.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Хорехмской области при пожаре погибла семилетняя девочка, сообщает Госслужба пожарной безопасности Узбекистана.

"19 августа 2019 года в 15:49 часов в пожарно-спасателную службу поступило сообщение о пожаре в доме № 48 расположенного по адресу: Хорезмская область, Ургенчский район, село Гойбу, ул.Зомин", - говорится в сообщении.

На ликвидацию пожара было задействовано три пожарных автоэкипажа.

Из-за пожара пострадали строительные конструкции крыши, туалета и коровника на площади 25 кв.м. Пожарным удалось не допустить переход огня на соседние дома.

Однако спасенная внучка хозяина дома 2012 года рождения, не доехав до больницы, скончалась от полученных ожогов и удушья дымом.

Причина пожара устанавливается.

В Маргилане произошел пожар со смертельным исходом >>

Напомним, пару дней назад в городе Маргилане Ферганской области произошел пожар со смертельным исходом. Сообщение о возгорании поступило слишком поздно и к моменту приезда спасателей пожар успел уничтожить строительные конструкции крыши, потолок и домашние вещи жильцов.

В конце концов, огнеборцам удалось потушить огонь и предотвратить его распространение на соседние жилые дома, однако вскоре на месте возгорания было обнаружено тело 61-летней женщины – инвалида второй группы.