Мужчина в Ташкентской области убил своего брата за мобильный телефон

Подозреваемый ударил своего брата ножом в шею, после чего тот скончался по пути в больницу.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В Ташкентской области мужчина убил своего брата из-за мобильного телефона, сообщает прокуратура Узбекистана.

"20 августа, примерно в 19.30, проживающий по улице Абдулла Каххор города Алмалык М.А. (1994 г. р.) в результате возникшей ссоры со своим младшим братом А.А. (2001 г. р.) из-за мобильного телефона, ударив кухонным ножом один раз в область шеи, нанес телесное повреждение", - говорится в сообщении.

Узбекистанец скончался по пути в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

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