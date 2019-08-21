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Силуэт человека с ножом в руке

Мужчина в Ташкентской области убил своего брата за мобильный телефон

CC0 / pixabay
Происшествия
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Подозреваемый ударил своего брата ножом в шею, после чего тот скончался по пути в больницу.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В Ташкентской области мужчина убил своего брата из-за мобильного телефона, сообщает прокуратура Узбекистана.

"20 августа, примерно в 19.30, проживающий по улице Абдулла Каххор города Алмалык М.А. (1994 г. р.) в результате возникшей ссоры со своим младшим братом А.А. (2001 г. р.) из-за мобильного телефона, ударив кухонным ножом один раз в область шеи, нанес телесное повреждение", - говорится в сообщении.

Узбекистанец скончался по пути в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

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Напомним, пару дней назад в Ходжейли ревнивый муж жестоко убил свою жену. Мужчина нанес 25-летней девушке 19 ножевых ударов.

По предварительным данным, муж заподозрил жену в измене. Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.

Теги:
ножевое ранение, нож, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



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