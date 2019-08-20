ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Ходжейли ревнивый муж жестоко убил свою жену, сообщает Kruz.uz.

По словам издания, мужчина нанес 25-летней девушке 19 ножевых ударов.

"По предварительным данным, муж заподозрил жену в измене. Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

UPL Жестокое убийство: муж нанес жене 19 ножевых ударов в Ходжейли

У женщины остались двое маленьких детей — старшей дочке 4 годика, а младшей год.

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Напомним, ревнивые мужья и парни не редкость в Узбекистане. Так, в июле в Андижанской области мужчина избил свою супругу, которая скончалась на месте происшествия.

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А в Булунгуре произошла семейная драма, которая шокировала весь Узбекистан: через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха попала в реанимацию. Побои оказались настолько тяжелыми, что потерпевшая первое время не могла открыть глаза.

Не так давно на портале СОВАЗ для общественного обсуждения был опубликован проект закона "О защите женщин от притеснений и насилия", направленный, в частности, на предупреждение притеснений и насилия в отношении женщин, а также обеспечение гарантий правовой и социальной защиты жертв притеснений и насилия.

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Для женщин, которым нужна поддержка, в стране создаются специальные центры реабилитации. Адреса шелтеров не разглашаются, чтобы обеспечить безопасность жертв насилия. В пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146. Помните: своевременное обращение за помощью может спасти вашу жизнь.