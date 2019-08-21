В Челябинской области депутат застрелил супругу

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Челябинской области арестован депутат Локомотивного городского округа, которого подозревают в убийстве жены, сообщает управление СК по региону.

Парламентарий также работал главным врачом местной больницы.

Трагедия случилась в ночь на 21 августа. По информации следователей, во время бытовой ссоры мужчина несколько раз выстрелил в жену из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Напомним, весной в Кыргызстане 12-летний мальчик случайно убил своего старшего брата, играя с ружьем. Дробь попала подростку в голову, и он скончался от полученных ранений на месте.