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В Кашкадарьинской области внук ударил бабушку арматурой по голове

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Трагедия в семье произошла во время бытовой ссоры.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области 31-летний житель села Аммогон А.Н. ударил по голове железной арматурой свою 78-летнюю бабушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Уточняется, что пенсионерку доставили в больницу, а мужчину задержали правоохранители. 

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, летом Узбекистан шокировала другая семейная драма в Булунгуре. Через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации. Сейчас злоумышленник отбывает наказание в тюрьме.

Теги:
семейная ссора, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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