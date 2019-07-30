Драма в Булунгуре: мужчина, избивший невесту до полусмерти, получил 3 года

Ни один родственник обвиняемого не пришел в суд на слушание.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik, Дильшода Рахматова. Семейная драма в Булунгуре, которая шокировала весь Узбекистан, наконец, разрешилась - 24 июля состоялся суд, который вынес приговор мужчине, который избил свою невесту - его посадили в тюрьму на три года и восемь месяцев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Также корреспондент сообщает, что родные мужчины не явились в суд.

Когда судья озвучил приговор, адвокат мужчины попросил сжалиться, но невеста не простила своего жениха.

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Напомним, в городе Булунгуре Самаркандской области через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации.

Новоиспеченный муж Зухры Умаровой 1988 года рождения не оставил живого места на лице супруги.

Узбекистанка призналась, что 18 мая гуляла на собственной свадьбе, а через 10 дней очутилась в больнице. В тот злополучный день мужчина, сказав, что пошел в магазин за мороженым, вернулся домой в нетрезвом состоянии и затеял ссору с Зухрой. Закрыв двери в дом, супруг стал жестоко избивать женщину, пока она не потеряла сознание.

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Услышав крики, к дому прибежал сосед. Он пришел в ужас, увидев Зухру: у девушки была разбита голова, глаза в кровоподтеках и все тело в синяках. Он и отвез несчастную в реанимацию.

Умарова пожаловалась, что в правохранительных органах ей порекомендовали лечиться и не проводить медэкспертизу, отметив, что ей самой "это дороже обойдется".