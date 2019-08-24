Мать с ребенком погибли в ДТП в Бухарской области

Женщина скончалась от полученных травм на месте, а малышка умерла в больнице.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Бухарской области, сообщает ГУВД.

"23 августа в Гиждуванском районе Бухарской области в 07 часов 15 минут 40-летний гражданин У.К., управляя автомобилем марки Nexia, на 229-м км автомагистрали М-37 совершил наезд на двух пешеходов – 31-летнюю жительницу села Ф.Н. и ее двухлетнюю дочь Ш.М", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 31-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Бухарской области опрокинулся микроавтобус: девять человек пострадали >>

Напомним, несколько дней назад девять граждан Таджикистана пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бухарской области Узбекистана, трое из них госпитализированы.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на 368-м километре автомагистрали А-380 на территории Бухарской области Узбекистана опрокинулся на обочину дороги из-за лопнувшего заднего колеса. Водитель и все 18 пассажиров микроавтобуса – граждане Таджикистана.