ДТП с автобусом в Ташкенте: восемь человек пострадали

59-летняя женщина и 4-летняя девочка госпитализированы, а другим пассажирам была оказана медицинская помощь на месте.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Ташкенте произошло крупное ДТП с автобусом, сообщает МВД Узбекистана.

"24 августа в Сергелийском районе 57-летний Ф.М., работающий водителем в автобусном парке №12, находившийся за рулем автобуса Isuzu, не справился с управлением из-за поломки рессоры, вследствие чего транспортное средство упало на обочину дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое пассажиров – 59-летняя женщина и 4-летняя девочка - госпитализированы, другим шести пассажирам, получившим незначительные травмы, оказана медицинская помощь на месте происшествия, после чего они были отпущены домой.

По данному факту ведется доследственная проверка.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Бухарской области несколько дней назад.

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23 августа в Гиждуванском районе Бухарской области в 07 часов 15 минут 40-летний гражданин У.К., управляя автомобилем марки Nexia, на 229-м км автомагистрали М-37 совершил наезд на двух пешеходов – 31-летнюю жительницу села и ее двухлетнюю дочь.

В результате ДТП 31-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а ребенок был госпитализирован, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.