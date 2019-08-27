18:18 27 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Охотничьи ружья, изъятые у браконьеров

В Бухаре поймали четверых браконьеров, охотившихся на джейранов

© Госкомитет по экологии республики Узбекистан
Происшествия
Получить короткую ссылку
88 0 0

У местных жителей изъяли оружие, боеприпасы и прожектор, а также две туши застреленных животных.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Инспекторы экологического контроля задержали четверых браконьеров, охотившихся на краснокнижных джейранов в центральной части Узбекистана, сообщила пресс-служба госкомитета по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии).

"Сотрудники инспекции Бухарского областного управления по экологии и охране окружающей среды 24 августа задержали браконьеров, незаконно охотившихся на джейранов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Госкомэкологии, правонарушителями оказались четверо местных жителей. У них были изъяты оружие, боеприпасы и прожектор, а также две туши застреленных взрослых особей джейранов, занесенных в Красную книгу Узбекистана.

Охотничье ружье. Иллюстративное фото
CC0 / Unsplash / Jp Valery
Трое браконьеров задержаны в Каракалпакстане

"Материалы дела по выявленным нарушениям направлены в управление внутренних дел Бухарской области для проведения следствия и судебного преследования правонарушителей", - добавили в госкомитете.

Проводники поезда "Ташкент-Волгоград" незаконно ввезли в РФ рога сайгаков

В Узбекистане регулярно сообщают о фактах охоты на джейранов. В начале августа инспекторы Госкомэкологии задержали трех человек за отстрел джейранов в автономии Каракалпакстан на северо-западе страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце мая подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за браконьерство. В частности, нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом до 200 минимальных зарплат (около пяти тысяч долларов), или обязательными общественными работами до 300 часов, либо исправительными работами до двух лет.

По теме

Узбекистанец пытался провезти в Россию чемодан с рогами сайгаков
Узбекские браконьеры с электроудочкой нанесли природе многомиллионный ущерб
В Кашкадарьинской области проверяют историю с убитым в кишлаке медведем
Теги:
Госкомэкологии, Узбекистан, борьба с браконьерством, браконьеры



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Музыка, праздник и президент: как стартовал "Шарк тароналари" - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054