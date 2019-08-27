В Бухаре поймали четверых браконьеров, охотившихся на джейранов

У местных жителей изъяли оружие, боеприпасы и прожектор, а также две туши застреленных животных.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Инспекторы экологического контроля задержали четверых браконьеров, охотившихся на краснокнижных джейранов в центральной части Узбекистана, сообщила пресс-служба госкомитета по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии).

"Сотрудники инспекции Бухарского областного управления по экологии и охране окружающей среды 24 августа задержали браконьеров, незаконно охотившихся на джейранов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Госкомэкологии, правонарушителями оказались четверо местных жителей. У них были изъяты оружие, боеприпасы и прожектор, а также две туши застреленных взрослых особей джейранов, занесенных в Красную книгу Узбекистана.

"Материалы дела по выявленным нарушениям направлены в управление внутренних дел Бухарской области для проведения следствия и судебного преследования правонарушителей", - добавили в госкомитете.

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В Узбекистане регулярно сообщают о фактах охоты на джейранов. В начале августа инспекторы Госкомэкологии задержали трех человек за отстрел джейранов в автономии Каракалпакстан на северо-западе страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце мая подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за браконьерство. В частности, нарушение правил охоты и рыболовства на охраняемых природных территориях, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом до 200 минимальных зарплат (около пяти тысяч долларов), или обязательными общественными работами до 300 часов, либо исправительными работами до двух лет.