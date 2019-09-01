В Кашкадарье жестоко убиты мать и ее ребенок

Как оказалось, 39-летняя женщина обвиняется в убийстве двухлетней девочки и ее 27-летней мамы.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Кашкадарье произошло жестокое убийство, в котором убили мать и дочь, сообщает UPL.uz.

Как оказалось, 39-летняя женщина обвиняется в убийстве двухлетней девочки и ее 27-летней мамы.

"Тела девочки и ее мамы были найдены 28 августа, примерно в 16:30. На теле убитых обнаружены многочисленные раны, нанесенные острым предметом",- говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следственное действие.

В Ферганской области пьяный гость на свадьбе устроил поножовщину >>

Напомним, вчера в Ферганской области пьяный мужчина во время свадьбы устроил поножовщину.

Пострадавший был госпитализирован, а обвиняемый задержан.