В Ферганской области пьяный гость на свадьбе устроил поножовщину

Пострадавший был госпитализирован, а обвиняемый задержан.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Ферганской области пьяный мужчина во время свадьбы устроил поножовщину, сообщает МВД Узбекистана.

"28 августа 2019 года в Бувайдинском районе Ферганской области 21-летний житель города Коканда И.С., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, ударил ножом 25-летнего жителя села Жалоер С.Т", - говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован, а обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Напомним, в июне в Бекбадском районе школьник ранил ножом двух подростков. По сообщениям СМИ, все парни были влюблены в одну девушку, из-за чего и произошла ссора.