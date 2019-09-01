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Силуэт человека с ножом в руке

В Ферганской области пьяный гость на свадьбе устроил поножовщину

CC0 / pixabay
Происшествия
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Пострадавший был госпитализирован, а обвиняемый задержан.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Ферганской области пьяный мужчина во время свадьбы устроил поножовщину, сообщает МВД Узбекистана.

"28 августа 2019 года в Бувайдинском районе Ферганской области 21-летний житель города Коканда И.С., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, ударил ножом 25-летнего жителя села Жалоер С.Т", - говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован, а обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Напомним, в июне в Бекбадском районе школьник ранил ножом двух подростков. По сообщениям СМИ, все парни были влюблены в одну девушку, из-за чего и произошла ссора.

Теги:
Ферганская область, свадьба, поножовщина, нож, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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