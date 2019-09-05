В Рязани в ДТП попали шесть узбекистанцев

Двое пострадавших находятся в реанимации, а еще двух в настоящий момент оперируют.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В России, в Рязани, в ДТП попали шесть граждан Узбекистана, сообщает Рязпресса.

"Авария произошла на трассе Р22 "Каспий". В результате происшествия пострадали семь человек, шесть из них граждане Узбекистана", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших находятся в реанимации, а еще двух в настоящий момент оперируют специалисты Михайловской ЦРБ.

Три человека прошли осмотр врачей травматологического отделения больницы.

В ДТП в России погибли узбекистанцы >>

Напомним, в начале сентября в ДТП в Новосибирске погибли два гражданина Узбекистана.

В Новосибирске (Россия) 30 августа 2019 года на автодороге в Москаленском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, в том числе граждане Узбекистана А.С. и Н.М.

Другие узбекистанцы Г.С. и М.А. получили многочисленные травмы различной тяжести и были госпитализированы в Москаленскую районную больницу, где им оказывается соответствующая помощь, а также вызваны специалисты из Омска.