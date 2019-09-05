Студент из Узбекистана впал в кому в Москве

Мать потерпевшего винит в случившемся московских медиков, заявляя, что они неправильно назначили препараты ее сыну.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Из-за неправильно назначенного препарата, студент и гражданин Узбекистана впал в кому в клинике в Москве, сообщает Podrobno.uz.

"Студент Российского университета дружбы народов 22-летний Улмасхон Бахронов сейчас находится в реанимационном отделении Городской клинической больницы №67 имени Ворохобова в Москве.

Известно, что представители Посольства уже посетили студент и встретились с его родственниками, а также руководством и лечащими врачами, обратились в Министерство здравоохранения России с просьбой принять дополнительные меры по определению диагноза и проведению лечения, в том числе с привлечением специалистов.

Скворцова: эксперты изучают дело об убийстве младенца узбекистанки в роддоме >>

Оказалось, что студент из Самарканда Улмасхон Бахронов, был доставлен в одну из клиник Москвы из-за кровотечения из носа еще 20 августа, однако спустя немного времени был переведен из обычной палаты в отделение реанимации, где и впал в кому.

Как пишет издание, мать потерпевшего, которая сама работает врачом, винит в случившемся московских медиков, заявляя, что они неправильно назначили препараты ее сыну.

Родственники уже обратились в Министерство здравоохранения и Генеральную прокуратуру Узбекистана и России с требованием провести проверку.

Трагедия в Калининграде: убил ли врач ребенка узбекистанки >>

Напомним, расследование по делу врача Элины Сушкевич продолжается в Калининграде.

Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники СК России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в Калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.