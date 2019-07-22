Трагедия в Калининграде: убил ли врач ребенка узбекистанки

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Трагическая история произошла с гражданкой Узбекистана Замирой Ахмедовой в Калининграде. Сейчас об этом пишет весь Интернет, набирает силу хештег #ЯЭлинаСушкевич!, а пользователи не могут понять, кто прав, а кто виноват, сообщает "Лента.ру".

Неонатолог из Калининграда по имени Элина Сушкевич, по версии Следственного комитета, ввела новоржденному глубоко недоношенному ребенку узбекистанки Замиры Ахмедовой смертельную дозу сульфата магния.

Сейчас Замире 28 лет, ее мужу - 31 год. Они переехали в Калининград по настоянию врачей - сменить климат. Они арендовали жилье вместе с гражданкой России Зиедой, пишет издание.

Замира и Одилжон заранее вместе выбрали имя своему сыну - Оллоберди ("Богом данный").

Во время беременности, по ее собственным словам, она все делала как положено: ходила сдавать анализы, делала УЗИ, встала на учет в женскую консультацию.

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"5 ноября мне вдруг стало очень плохо. Одилжон испугался, и они с Зиедой вызвали скорую. Врачи почти сразу сказали, что надо ехать в роддом — не в больницу, а именно в роддом. Мы сказали, что наблюдаемся в другом роддоме, но нас повезли в четвертый. Там в приемном работают очень хорошие врачи. Они мне сразу сказали, что начались преждевременные роды. И отправили в родилку (родильное отделение). Около половины пятого я родила, и ребенка сразу унесли. Потом я заснула. Проснулась уже в палате", - рассказывает Замира.

По ее словам, когда она спросила пол ребенка, то ей ответили, что мальчик, но он в очень тяжелом состоянии. Потом Замиру ответили в реанимацию, чтобы показать ребенка.

"Я в первый и последний раз увидела своего сына. Он такой маленький, на ладони мог уместиться. Лежал в кювезе — такая специальная кроватка детская, накрытая пластиковым колпаком", - говорит девушка.

Потом началось самое страшное. Врач по фамилии Белая начала вести диалог с матерью ребенка.

"Белая мне стала говорить, что мальчику жить не надо. Потому что он все равно умрет, а если и не умрет, то останется инвалидом. И спрашивает меня: "Зачем тебе ребенок-инвалид? Чтобы всю жизнь на аптеку работать?" Она ведь так и спросила, прямо так! А потом говорит: "Вот он сейчас дышит только потому, что к аппарату подключен. А если его отключить, то он умрет". Она раз пять про этот аппарат повторила: "Если отключить, то он умрет!" И несколько раз спрашивала: "Зачем он такой тебе нужен?", - рассказывает Замира.

Дальше, по словам матери, она заплакала и ответила, что все равно заберу своего ребенка домой, так как им религия просто не позволяет так поступить. Однако, по словам Замиры, врач продолжала настаивать на отключении аппарата.

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"Я встала на колени и закричала, что мы очень хотим этого ребенка! Сразу после этого меня отвели обратно в палату", - говорит Замира.

Именно в тот момент и был последний раз, когда она видела своего сына. По ее словам, она сначала подумала, что врач Белая просто отключила аппарат, когда ей объявили о том, что ребенок умер.

Сразу после этого, девушка пошла в писать заявление в Следственный комитет России, чтобы провели проверку по факту смерти ребенка.

Ей сказали, что ребенок умер сам, но, по ее мнению, врачи подделали документы и написали, что Замира родила уже мертвого ребенка.

"Но я же видела его живым!", - говорит Замира.

Только этим летом с помощью адвоката стало известно, что причиной смерти новорожденного стало острое парентеральное отравление сульфатом магния. В печени и почках судебно-медицинские эксперты обнаружили огромное количество этого вещества, превышающее в несколько раз даже норму для взрослого человека.

Сульфат магния — магнезия, много столетий применяемая в медицине в первую очередь для снижения артериального давления. Препарат находится в свободной продаже. В инструкции к нему четко написано: запрещается назначать новорожденным из-за риска развития острой дыхательной недостаточности.

На данный момент идет следствие. Уголовно-процессуальный кодекс строго запрещает раскрывать информацию уголовного дела во время следствия.