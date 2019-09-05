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Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети

Правоохранители в Узбекистане не смогут быть депутатами

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Также законом внесены изменения и дополнения в Конституцию и ряд законов.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Узбекистане сотрудники органов внутренних дел не смогут быть депутатами, сообщат Министерство юстиции.

"В соответствии с внесенными изменениями в закон "Об органах внутренних дел" теперь сотрудники ОВД не могут быть избраны депутатами в Законодательную палату или местные Кенгаши", - говорится в сообщении.

Также законом внесены изменения и дополнения в Конституцию и ряд законов.

В частности, осужденным, содержащимся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, предоставлено право участвовать в выборах.

Напомним, в феврале Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон об Избирательном кодексе, предусматривающий предоставление права голосовать заключенным, осужденным по "нетяжким" статьям.

В Узбекистане заключенные по "нетяжким" статьям смогут голосовать на выборах >>

В соответствии с новым документом был внедрен единый избирательный бюллетень как для досрочного голосования, так и для голосования в день выборов.

Кодекс регламентирует порядок функционирования единого электронного списка избирателей Узбекистана, что позволит обеспечить принцип "один избиратель – один голос". Система прошла успешное тестирование во время выборов в районные советы народных депутатов города Ташкента в декабре 2017 года.

Теги:
депутат, депутаты, Узбекистан, Узбекистан, закон



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