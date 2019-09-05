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Узбекистанцы погибли в ДТП в Наманганской области

© Pixabay
Происшествия
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Житель Касансайкого района, находясь за рулем автомобиля, не справился с управлением и наехал на бетонный разделитель дороги.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Два узбекистанца погибли в аварии в Туракурганском районе Наманганской области, сообщает МВД.

"3 сентября 2019 года в 01.30 31-летний житель Касансайкого района Ш.Н., находясь за рулем автомобиля марки Lacetti, на 69-м км автомагистрали Пунган-Наманган не справился с управлением и наехал на бетонный разделитель дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Ш.Н. и его двое пассажиров – 31-летний О.А. и 27-летний Б.Н. - были госпитализированы, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Рязани в ДТП попали шесть узбекистанцев >>

Напомним, 5 сентября в России, в Рязани, в ДТП попали шесть граждан Узбекистана.

Авария произошла на трассе Р-22 "Каспий". В результате происшествия пострадали семь человек, шесть из них граждане Узбекистана.

Теги:
авария, ДТП, Происшествие, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



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