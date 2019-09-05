В Ташкенте бизнесмен нажился на доверии знакомого

Мужчина пообещал своему знакомому оформить на его имя автомобиль, однако не сдержал слово. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под предлогом продажи автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, 23 июля 20-летний Сунатилла А. пообещал 22-летнему Юлдошхуже М. оформить на его имя автомобиль марки Ravon Nexia R3, числящийся за его фирмой.

Злоумышленник взял у потерпевшего 2,55 тысячи долларов, однако не сдержал слово, а деньги истратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ГУВД призвали граждан не спешить отдавать свои деньги людям, обещающим помочь в решении каких-либо вопросов.

Ранее в ведомстве рассказали о вопиющем по своей безжалостности и изощренности случае мошенничества, который произошел в республике. Злоумышленники украли деньги с пластиковой карты мужчины, который через соцсети обратился к неравнодушным людям с просьбой помочь собрать средства для его сына, страдающего серьезным заболеванием.