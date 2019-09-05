В Ташкенте бизнесмен нажился на доверии знакомого

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под предлогом продажи автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
По данным ведомства, 23 июля 20-летний Сунатилла А. пообещал 22-летнему Юлдошхуже М. оформить на его имя автомобиль марки Ravon Nexia R3, числящийся за его фирмой.
В ГУВД призвали граждан не спешить отдавать свои деньги людям, обещающим помочь в решении каких-либо вопросов.
Ранее в ведомстве рассказали о вопиющем по своей безжалостности и изощренности случае мошенничества, который произошел в республике. Злоумышленники украли деньги с пластиковой карты мужчины, который через соцсети обратился к неравнодушным людям с просьбой помочь собрать средства для его сына, страдающего серьезным заболеванием.