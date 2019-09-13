Ювелир Алиев вышел на свободу спустя 7,5 лет заключения

Согласно решению суда Ахмед Алиев был признан невиновным по пяти из 14 статей. Две статьи из 9 оставшихся были переквалифицированы.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Ташкенте завершилось рассмотрение кассационной жалобы предпринимателя, ювелира и экс-владельца "Голд Центра" Ахмеда Алиева, сообщает агентство Новости Узбекистана.

Ташкентский областной суд по уголовным делам вынес решение по данному делу. Предприниматель был освобожден в зале суда.

Согласно решению суда Ахмед Алиев был признан невиновным по пяти из 14 статей. Две статьи из 9 оставшихся были переквалифицированы. Учитывая тот факт, что Алиев отбыл в местах лишения свободы 7,5 лет, суд постановил освободить его в зале суда.

После суда Ахмед Алиев сообщил о том, что будет добиваться полного оправдания и возмещения имущества, в частности возвращения "Голд Центра".