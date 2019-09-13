18:31 13 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Производство драгоценных камней и ювелирных изделий

Ювелир Алиев вышел на свободу спустя 7,5 лет заключения

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
50 0 0

Согласно решению суда Ахмед Алиев был признан невиновным по пяти из 14 статей. Две статьи из 9 оставшихся были переквалифицированы.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Ташкенте завершилось рассмотрение кассационной жалобы предпринимателя, ювелира и экс-владельца "Голд Центра" Ахмеда Алиева, сообщает агентство Новости Узбекистана.

Инвестор получит здания в Ташкенте по нулевой стоимости
© Sputnik / Павел Лисицын
Бывший ювелирный завод в Ташкенте будет передан новому инвестору

Ташкентский областной суд по уголовным делам вынес решение по данному делу. Предприниматель был освобожден в зале суда.

Согласно решению суда Ахмед Алиев был признан невиновным по пяти из 14 статей. Две статьи из 9 оставшихся были переквалифицированы. Учитывая тот факт, что Алиев отбыл в местах лишения свободы 7,5 лет, суд постановил освободить его в зале суда.

После суда Ахмед Алиев сообщил о том, что будет добиваться полного оправдания и возмещения имущества, в частности возвращения "Голд Центра".

Теги:
Узбекистан, предприниматель, Тюрьма, суд, ювелирная промышленность



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
Захарова: США превращают космос в новое поле военных действий
Захарова: США провоцируют гонку вооружений в космосе – видео
Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054