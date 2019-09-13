Житель Ташкента выращивал дома индийскую коноплю

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Житель Яшнабадского района Ташкента выращивал индийскую коноплю прямо в своем доме, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
В ведомстве отметили, что наркосодержащее растение было обнаружено в ходе профилактических мероприятий вечером 10 сентября. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли у 52-летнего Дилшода М. восемь конопляных кустов.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Бухары возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, создавшего у себя во дворе настоящую плантацию каннабиса.
В ходе обыска правоохранители обнаружили несколько тайников, расположенных в хозяйственной части дома. Оперативники изъяли 26 спичечных коробков, в которых содержалось 29,68 грамма наркотического средства, а также два полиэтиленовых пакета весом 53,35 и 14,69 грамма.