Житель Ташкента выращивал дома индийскую коноплю

Конопляные кусты были изъяты. Возбуждено уголовное дело о культивировании запрещенных к возделыванию культур.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Житель Яшнабадского района Ташкента выращивал индийскую коноплю прямо в своем доме, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

В ведомстве отметили, что наркосодержащее растение было обнаружено в ходе профилактических мероприятий вечером 10 сентября. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли у 52-летнего Дилшода М. восемь конопляных кустов.

Возбуждено дело по статье 270 ("Культивирование запрещенных к возделыванию культур") Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Бухары возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, создавшего у себя во дворе настоящую плантацию каннабиса.

В ходе обыска правоохранители обнаружили несколько тайников, расположенных в хозяйственной части дома. Оперативники изъяли 26 спичечных коробков, в которых содержалось 29,68 грамма наркотического средства, а также два полиэтиленовых пакета весом 53,35 и 14,69 грамма.