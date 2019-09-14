В Ташкенте хулиганы с муляжом пистолета ограбили приезжего

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября за дехканским рынком "Дустлик" в Чиланзарском районе. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Ташкенте задержаны хулиганы, которые ограбили молодого человека, приехавшего в столицу из Кашкадарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

В ночь на 13 сентября за дехканским рынком "Дустлик" трое неизвестных напали на 22-летнего Косимжона Н. и, угрожая ему муляжом пистолета, забрали шесть тысяч российских рублей и мобильный телефон, после чего скрылись.

Сотрудники УКД ОВД Чиланзарского района возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Разбой".

По подозрению в совершении преступления были задержаны временно проживающие в Келесе уроженец Кашкадарьинской области 18-летний Сардор С., уроженец Сырдарьинской области 18-летний Жасур Б. и уроженец Самаркандской области 16-летний Шахзод У.

В качестве вещдоков у них были изъяты муляж пистолета и похищенный у потерпевшего мобильный.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГУВД Ташкента установили личности причастных к краже сейфа из квартиры в махалле "Чарх Новза" и задержали четверых из них. Еще двое подозреваемых успели уехать из страны, но их задержание — вопрос времени, отметили в ведомстве.