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Пистолет в руке. Иллюстративное фото

В Ташкенте хулиганы с муляжом пистолета ограбили приезжего

CC0 / pixabay
Происшествия
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Инцидент произошел в ночь на 13 сентября за дехканским рынком "Дустлик" в Чиланзарском районе. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Ташкенте задержаны хулиганы, которые ограбили молодого человека, приехавшего в столицу из Кашкадарьинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

В ночь на 13 сентября за дехканским рынком "Дустлик" трое неизвестных напали на 22-летнего Косимжона Н. и, угрожая ему муляжом пистолета, забрали шесть тысяч российских рублей и мобильный телефон, после чего скрылись.

Колючая проволока
© Sputnik / Владимир Песня
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Сотрудники УКД ОВД Чиланзарского района возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Разбой". 

По подозрению в совершении преступления были задержаны временно проживающие в Келесе уроженец Кашкадарьинской области 18-летний Сардор С., уроженец Сырдарьинской области 18-летний Жасур Б. и уроженец Самаркандской области 16-летний Шахзод У. 

В качестве вещдоков у них были изъяты муляж пистолета и похищенный у потерпевшего мобильный.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГУВД Ташкента установили личности причастных к краже сейфа из квартиры в махалле "Чарх Новза" и задержали четверых из них. Еще двое подозреваемых успели уехать из страны, но их задержание — вопрос времени, отметили в ведомстве.

Теги:
разбой, ограбление, деньги, Чиланзарский район, уголовное дело, Ташкент, ГУВД Ташкента



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