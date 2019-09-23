Самолет, летевший в Узбекистан, экстренно приземлился в Самаре

Пилоты посадили воздушное судно, так как одной из пассажирок стало плохо. Рейс У6 2509 приземлился в международном аэропорту Курумоч.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Намаган совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары, сообщает РИА Новости.

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Пилоты посадили воздушное судно, так как одной из пассажирок стало плохо. Рейс У6 2509 приземлился в международном аэропорту Курумоч.

"Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие женщины, находящейся на борту гражданки республики Узбекистан 1988 года рождения с гипертонией", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается, пассажирке оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц. Самолет, совершивший вынужденную посадку, уже вылетел в место назначения.