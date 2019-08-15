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Первые минуты после экстренной посадки самолета в Подмосковье - видео

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МЧС РФ

Первые кадры момента эвакуации пассажиров рейса U6170 Жуковский-Симферополь - смотрите видео!

Пассажирский самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Подмосковье из-за того, что в двигатели попали птицы - момент эвакуации попал на видео.

Видно, как самолет лежит "на брюхе" прямо в кукурузном поле в Жуковском.

В Подмосковье самолет совершил экстренную посадку в поле из-за птиц >>

Как сообщил представитель экстренных служб Подмосковья, у него подломились все стойки шасси.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Теги:
Подмосковье, поломка самолета, самолет, Самолет, видеоролик, Видео



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