Первые минуты после экстренной посадки самолета в Подмосковье - видео

Пассажирский самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Подмосковье из-за того, что в двигатели попали птицы - момент эвакуации попал на видео.

Видно, как самолет лежит "на брюхе" прямо в кукурузном поле в Жуковском.

В Подмосковье самолет совершил экстренную посадку в поле из-за птиц >>

Как сообщил представитель экстренных служб Подмосковья, у него подломились все стойки шасси.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.