При прибытии боевых расчетов, от горения произошел взрыв газового баллона с пропаном ёмкостью 65 литров, установленного в автомобиле.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Навои автомобиль Nexia сгорел в результате взрыва газового баллона, сообщает Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана.

"26 сентября 2019 года в 12 часов 34 минуты в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки Nexia, принадлежащем ООО "Управление железнодорожного транспорта", на улице С. Айни города Навои", - говорится в сообщении.

Для тушения было привлечено две единицы пожарной техники. Пожарные расчеты прибыли в течение трех минут и быстро потушили автомобиль, который, к сожалению, уже не удалось спасти.

Государственная служба пожарной безопасности В Навои сгорел автомобиль после взрыва газового баллона

Позже стало известно, что в пути следования водитель, почуяв запах бензина, остановил автомобиль.

Затем, осмотрев его, включил зажигание и автомобиль загорелся.

При прибытии боевых расчетов, от горения произошел взрыв газового баллона с пропаном ёмкостью 65 литров, установленного в автомобиле.

В Шайхонтохурском районе Ташкента произошло ДТП >>

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.