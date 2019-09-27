12:08 27 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
В Навои сгорел автомобиль после взрыва газового баллона

В Навои сгорел автомобиль после взрыва газового баллона

Государственная служба пожарной безопасности
Происшествия
Получить короткую ссылку
177 0 0

При прибытии боевых расчетов, от горения произошел взрыв газового баллона с пропаном ёмкостью 65 литров, установленного в автомобиле.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В Навои автомобиль Nexia сгорел в результате взрыва газового баллона, сообщает Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана.

"26 сентября 2019 года в 12 часов 34 минуты в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки Nexia, принадлежащем ООО "Управление железнодорожного транспорта", на улице С. Айни города Навои", - говорится в сообщении.

Для тушения было привлечено две единицы пожарной техники. Пожарные расчеты прибыли в течение трех минут и быстро потушили автомобиль, который, к сожалению, уже не удалось спасти.

В Навои сгорел автомобиль после взрыва газового баллона
Государственная служба пожарной безопасности
В Навои сгорел автомобиль после взрыва газового баллона

Позже стало известно, что в пути следования водитель, почуяв запах бензина, остановил автомобиль.

Затем, осмотрев его, включил зажигание и автомобиль загорелся.

При прибытии боевых расчетов, от горения произошел взрыв газового баллона с пропаном ёмкостью 65 литров, установленного в автомобиле.

В Шайхонтохурском районе Ташкента произошло ДТП >>

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. 

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Навои, тушение пожара, пожарные, пожар, Взрыв, взрыв, автомобилисты, автомобиль, автомобили, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лазеры, пиротехника и фонтаны: московский фестиваль "Круг света" – фото
Настоящий герой: мужчина спас из огня девушку
Вытащил из огня: дагестанец спас жизнь незнакомке – видео
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054