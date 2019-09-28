В Бекабаде отравились 15 воспитанников детского сада

Лечение детей находится на особом контроле Минздрава. В Генпрокуратуре заявили о начале проверки по факту отравления.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Бекабаде 15 воспитанников детского сада попали в больницу из-за отравления, следует из сообщения пресс-службы Минздрава.

Малыши поступили в инфекционное отделение Бекабадского городского медицинского объединения с одинаковыми симптомами — недомогание, повышение температуры тела, боль в животе, тошнота, рвота и расстройство желудка. Их немедленно обследовали и госпитализировали с подозрением на острую диарею.

Лечение детей находится на особом контроле Минздрава. В Генпрокуратуре заявили о начале проверки по факту отравления.

В ноябре прошлого года в Бекабаде отравились 56 воспитанников и двое воспитателей детского сада №8.