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В больнице

В Бекабаде отравились 15 воспитанников детского сада

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Лечение детей находится на особом контроле Минздрава. В Генпрокуратуре заявили о начале проверки по факту отравления.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Бекабаде 15 воспитанников детского сада попали в больницу из-за отравления, следует из сообщения пресс-службы Минздрава.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
В Узбекистане отравились 56 воспитанников детского сада
Малыши поступили в инфекционное отделение Бекабадского городского медицинского объединения с одинаковыми симптомами — недомогание, повышение температуры тела, боль в животе, тошнота, рвота и расстройство желудка. Их немедленно обследовали и госпитализировали с подозрением на острую диарею.

Лечение детей находится на особом контроле Минздрава. В Генпрокуратуре заявили о начале проверки по факту отравления.

В ноябре прошлого года в Бекабаде отравились 56 воспитанников и двое воспитателей детского сада №8. 

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, пищевое отравление, отравление, Бекабад, Минздрав Узбекистана, дети



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