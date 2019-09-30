Узбекистанцы пострадали в ДТП под Пензой

На данный момент состояние пяти пострадавших стабилизировалось, а Генконсульство уже взяло ситуацию под свой контроль.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Пять граждан Узбекистана пострадали при столкновении легкового автомобиля и фуры в Пензенской области, сообщает МИД.

"В пятницу около 10.00 мск на 539-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в Нижнеломовском районе столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Cobalt и грузовая фура Daf. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в Нижнеломовскую межрайонную больницу", - говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи состояние пострадавших стабилизировалось.

Генконсульство Узбекистана в Казани взяло ситуацию на контроль.

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Напомним, на прошлой неделе в Навои сгорел автомобиль Nexia в результате взрыва газового баллона.

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