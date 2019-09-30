Под Самаркандом преступники на "Жигулях" похитили овец

На данный момент ведется следствие, все преступники задержаны, а испуганные животные возвращены владельцу.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Пятеро мужчин на "Жигулях" без государственного номера ограбили фермерское хозяйство под Самаркандом, сообщает STV.

"22 сентября в 00.30 часов пятеро неизвестных прибыли на территорию одного из фермерских хозяйств данного района и, применив силу, задержали работника этого фермерского хозяйства Б.Х., а затем загрузили в автомобиль пятерых овец", - говорится в сообщении.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий за совершение данного преступления были установлены и задержаны жители города Каттакургана Д.Ш. 2002 года рождения, Б.А. 2001 года рождения, С.Х. 2000 года рождения, А.О. 2001 года рождения и У.Х. 1997 года рождения.

Потерпевшему были возвращены четыре овцы.

Ограбление любой ценой: преступники не обратили внимания на свидетеля >>

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце сентября в Учкудукском районе Навоийской области разбойники ограбили квартиру несмотря на то, что в ней находился ребенок владельца.

Злоумышленники связали скотчем руки маленького свидетеля и похитили 26 миллионов 500 тысяч сумов и мобильный телефон.