Загадочная история узбекистанки, покончившей с собой в Турции

По словам подруги погибшей Нодиры Кодировой, незадолго до самоубийства турецкий депутат закрылся с ней в комнате.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. История с гражданкой Узбекистана, которая покончила с собой в Турции, обрастает новыми скандалами: подруга погибшей Нодиры Кодировой Лейла рассказала всю правду, сообщает Upl.

Напомним, по информации СМИ, 23-летняя Нодира Кодирова совершила самоубийство из-за депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала, в доме которого она работала и ухаживала за его больной женой.

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26 сентября прокуратура начали изучать дело по данному факту, а также обвинили Нодиру в занятии проституцией, а ее подругу Лейлу в том, что принуждала делать это.

Несколько дней назад сотрудники вызвали Лейлу на допрос, где девушка рассказала, что перед тем самым вечером, когда Нодира покончила с собой, она звонила ей в слезах и кричала, что случилось что-то ужасное.

"Несмотря на то что я просила ее рассказать обо всем подробнее, она не рассказывала и только плакала. Она только сказала, что ее начальник зашел в ее комнату, запер дверь и обнял ее. Я спросила Нодиру было ли продолжение, она заявила, что ничего не было, но сильно заплакала. Она твердила, что хочет совершить суицид", — заявила Лейла.

Сама Лейла также отвергает заявления прокуратуры Турции о том, что они занимались проституцией. По ее словам, она отправляет текстиль в Ташкент и этим зарабатывает себе на жизнь.

Напомним, в июне в Стамбуле нашли труп узбекской девушки 1992 года рождения, завернутый в ковер.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Турции, Болгарии и Румынии, напомнили, что они могут в случае необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Стамбуле по телефонам: +90 212 323 20 37 и +90 212 229 00 75.