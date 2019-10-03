Сломанный нос и сотрясение мозга: в Ташкенте снова напали на врача скорой

После этого инцидента министр здравоохранения Узбекистана обратился в Генпрокуратуру республики с предложением усилить ответственность за каждое незаконное действие по отношению к медработникам.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Ташкенте в ночь на 30 сентября произошло очередное нападение на врача скорой помощи. На этот раз пострадал сотрудник подстанции №6 Жахонгир Ходжиев.

Приехав на вызов поздним вечером 29 сентября, врач и фельдшер встретили толпу пьяных мужчин и женщин. Те тут же начали кричать матом на сотрудников скорой, рассказал кардиолог Ходжиев на своей странице в Facebook . У пациентки, 28-летней девушки с психомоторным возбуждением, все показатели были в норме. "Просто истеричное состояние".

"Однако озверевшие люди продолжали оскорблять меня и моего фельдшера. Я еле оказал помощь. Пациентка уснула. Но через некоторое время проснулась, истерика опять повторилась. Забрал ее в Городскую клиническую больницу №7. Привез в приемную, позвал невропатолога. Родственники девушки начали оскорблять и его. Невропатолог испугался и попросил отвезти девушку в реанимацию. Я отвез. Там врачи и медсестры стали ее успокаивать", — написал врач.

Тут в отделение ворвались родственники пациентки и снова начали всех унижать, оскорблять, избивать врачей.

"Когда я выходил из коридора отделения, брат девушки неожиданно головой ударил меня в лицо. Сломал мне нос. Пошла кровь. Вызвали сотрудников ОВД. Но даже им с трудом удалось успокоить этих "быков", — отметил врач.

У Ходжиева диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением и сотрясение головного мозга.

"Я работаю в бригаде скорой 2,5 года. И вижу, что люди с каждым годом все хуже и хуже относятся к врачам. Особенно к врачам скорой помощи. Избивают каждый день. Люди остаются безнаказанными, и от этого некоторые из них звереют еще сильнее, — написал врач. — И мне обидно. Я получал образование десять лет, контракт на обучение обошелся в огромную сумму. Теперь за мизерную зарплату работаю с утра до утра, от заявки до заявки. Стараюсь всем угодить, всем помочь, работая над собой. И в знак благодарности получаю такие серьезные травмы".

В конце Жахонгир Ходжиев обратился к министру здравоохранения Узбекистана с вопросом: "Почему вы совсем не заботитесь о нас?".

Глава Минздрава Алишер Шадманов приехал навестить пострадавшего в тот же день, когда врач опубликовал пост. По данным пресс-службы, был проведен консилиум, в котором приняли участие ведущие специалисты страны. Ходжиева перевели в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Кроме того, министр акцентировал внимание на том, что уже давно настало время принять отдельный нормативный акт для защиты прав медработников. Он уже обратился в Генеральную прокуратуру Узбекистана с предложением усилить ответственность за каждое незаконное действие по отношению к ним.

Жахонгир Ходжиев заявил, что не разочаровался в профессии и продолжит добросовестно работать.