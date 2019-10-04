В Ташкенте аферист выманил у знакомого 22 миллиона сумов

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В ГУВД призвали граждан не доверять малознакомым людям.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул доверчивого знакомого на 22 миллиона сумов.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, в мае 46-летний Шавкат Р., расположив к себе 34-летнего Абдурасула Н., заверил его, что имеет знакомых в УБДД ГУВД Ташкентской области, и пообещал помочь ему купить "красивый" автономер и разрешение на тонировку стекол.

Свои услуги Шавкат Р. оценил в 22 миллиона сумов. Обещание он не выполнил, деньги истратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ГУВД призвали граждан не доверять малознакомым людям.

"Оформляйте разрешения на тонировку стекол и покупку госномеров официально, лично и в компетентных органах", — говорится в публикации.

Ранее в АО "УзРТСБ" сообщили, что с момента запуска электронной торговой платформы AVTORAQAM подразделениями Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана продано более 50 тысяч автомобильных номерных знаков. Общая сумма реализации составила 245 миллиардов сумов. Средняя сумма одной сделки — пять миллионов сумов.