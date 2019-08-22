На "красивых номерах" в Узбекистане заработали $26 миллионов

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Объем реализации автономеров через биржу превысил 245 млрд сумов, сообщает пресс-служба АО "УзРТСБ".

С момента запуска электронной торговой платформы АО "УзРТСБ" - "AVTORAQAM" gодразделениями Главного управления безопасности дорожного движения МВД Республики Узбекистан реализовано более 50 тысяч автомобильных номерных знаков.

Общая сумма реализации составила 245 млрд. сумов. Средняя сумма одной сделки - 5 млн сумов.

Недавно мы рассказывали про автомобильный номер 01 571 SAV, который был куплен на аукционе в Узбекистане за 220 млн сумов.

Многие не понимали, почему этот номер может продаваться за такую сумму, однако ответ прост: 571 - год рождения пророка Мухаммеда, SAV - аббревиатура обращения к пророку "Салла-л-Лааху алейхи ва саллам".

Позже Товарно-сырьевая биржа опровергла факт продажи такого номера на аукционе.

Тем не менее хозяин самого дорогого номера в Узбекистане утверждает в соцсетях, что это правда, и выложил снимок, подтверждающий это.

Напомним, что, согласно решению кабмина № 683 от 31.08.17, на автомобильные номера с востребованными комбинациями цифр и букв может быть назначена начальная ставка для продажи на аукционе в размере 150 МЗРП.