В Намангане проверят все аттракционы после трагедии с девушкой

В начале мая в Узбекистане ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов. На нарушивших правило следует наложение административного штрафа в размере от трех до пяти МРЗП.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Намангане создана специальная группа, которая проверит исправность всех аттракционов, сообщает пресс-служба области.

Жительница Намангана 2001 года рождения погибла на аттракционе в городском парке.

Инцидент произошел днем 30 сентября. Э.Х., работавшая спасателем в том парке, без разрешения вошла в недостроенный аттракцион Spin block во время его тестирования и сильно ударилась головой о металлическую стойку. Девушка умерла на месте происшествия.

Девушка погибла при испытании аттракциона в Намангане >>

Сотрудники прокуратуры в ходе доследственной проверки выяснили, что погибшая работала спасателем в парке, принадлежащем компании "Наманган Истиклол боги", с 1 августа 2019 года. В ее обязанности входило проведение спасательных мероприятий на аттракционе "Аквапарк". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственный департамент УВД Джизакской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека".

В начале мая в стране ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов. Санкции за нарушение требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования при эксплуатации парковых аттракционов оговорены в отдельной статье Кодекса об административной ответственности.

Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП. Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.